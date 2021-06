LIVESTREAM: Wat een invalbeurt! Kevin De Bruyne vuurt Duivels op voorsprong na sublieme aanval

Fase per fase

Als we deze wedstrijd winnen is het voor het eerst dat de we de eerste 2 matchen op een EK winnend afsluiten. Filip Joos.

Tijd voor een korte drinkpauze op deze warmste dag van het jaar in Denemarken. Courtois krijgt intussen verzorging aan zijn knie na een ongelukkige botsing met Kjaer.

Alderweireld stopt Braithwaite af. Braithwaite blijft nu de gevaarlijkste man bij de Denen. Hij snijdt goed naar binnen en haalt uit, maar Alderweireld gooit zich goed in de baan van het schot.

De Belgen in de eerste en de tweede helft, het is dag en nacht verschil. Opnieuw een snedige aanval met Lukaku en De Bruyne in de hoofdrollen, maar het eindigt met een flauw afstandsschot van De Bruyne. Hij kan ook niet alles goed doen.

75' Braithwaite niet voorbij Courtois. Het blijft toch opletten voor de Rode Duivels. Braithwaite kan plots uitpakken met een lage knal, maar Courtois gaat goed plat. tweede helft, minuut 75.

74' tweede helft, minuut 74. Kevin de verlosser! Met een knappe streep zorgt De Bruyne voor 1-2.

72' tweede helft, minuut 72. Vervanging bij Denemarken, Andreas Cornelius erin, Mikkel Damsgaard eruit wissel Mikkel Damsgaard Andreas Cornelius

72' tweede helft, minuut 72. Vervanging bij Denemarken, Mathias Jensen erin, Thomas Delaney eruit wissel Thomas Delaney Mathias Jensen

71' tweede helft, minuut 71. De Bruyne demonstreert nog eens zijn klasse. Ongelofelijk! Een assist had hij al en nu treft De Bruyne ook zelf raak. Eden Hazard legt de bal goed breed en De Bruyne mikt de 1-2 met een perfect afstandsschot voorbij Schmeichel in doel. Opnieuw een prachtig doelpunt van de Rode Duivels. De ommekeer is compleet, getekend Kevin De Bruyne.



71' tweede helft, minuut 71.

70' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 70 door Kevin De Bruyne van België. 1, 2. goal Denemarken België 81' 1 2

70' tweede helft, minuut 70. Damsgaard gaat wel heel opvallend liggen in de zestien. Scheidsrechter Kuipers staat er met zijn neus op en laat zich dus niet vangen. Geel voor Damsgaard.

70' tweede helft, minuut 70. Denayer komt opnieuw met de schrik vrij, zuivere schwalbe van Damsgaard.

69' Gele kaart voor Mikkel Damsgaard van Denemarken tijdens tweede helft, minuut 69 Mikkel Damsgaard Denemarken

69' tweede helft, minuut 69. Het flitsende spel uit de eerste helft hebben de Denen in de kleedkamer gelaten, maar het blijft toch opletten. Maehle probeert het nog eens met een verre knal, maar Courtois laat zich niet verrassen.

68' tweede helft, minuut 68.

67' tweede helft, minuut 67. Halfweg de tweede helft weet Hjulmand dat het nog een hele klus wordt voor de Denen om nog iets te rapen. Filip Joos.

67' tweede helft, minuut 67. Courtois klemt een bal van Maehle.

64' tweede helft, minuut 64. Amper 10 minuten had hij nodig om het verschil te maken.