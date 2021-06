Deviltime: de Rode Duivels beginnen vanavond aan hun EK voetbal tegen Rusland

Het is zover! Vanavond beginnen de Rode Duivels aan hun EK voetbal met een wedstrijd tegen Rusland. De Belgen reisden gisteren af naar Sint-Petersburg, waar ze ook trainden in de schaduw van de indrukwekkende Gazprom Arena.

Het is zover! Vanavond beginnen de Rode Duivels aan hun EK voetbal met een wedstrijd tegen Rusland. De Belgen reisden gisteren af naar Sint-Petersburg, waar ze ook trainden in de schaduw van de indrukwekkende Gazprom Arena.

vooraf, 17 uur 21. Rode Duivels in het rood. De Rode Duivels zullen zaterdag in Rusland aantreden in hun traditionele rode uitrusting. Het thuisland zal in het wit spelen. Dat heeft de UEFA donderdag bekendgemaakt. Tegen Denemarken zal het omgekeerd zijn: dan speelt België in het wit en de Denen in het rood. .