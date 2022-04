LIVE bekerfinale: AA Gent au grand complet, Anderlecht met Gomez en Verschaeren

Ik begin met vertrouwen aan deze match. We hebben dit seizoen vaker alles of niets gespeeld.

vooraf, 14 uur 49. Ik begin met vertrouwen aan deze match. We hebben dit seizoen vaker alles of niets gespeeld. Hein Vanhaezebrouck.

In de competitie verdienden we meer tegen Gent. Als we vandaag efficiënt kunnen zijn...

vooraf, 14 uur 37. In de competitie verdienden we meer tegen Gent. Als we vandaag efficiënt kunnen zijn... Vincent Kompany.

vooraf, 14 uur 31. Dit was de Road to the Final van Gent en Anderlecht.

Gent verschijnt au grand complet aan de aftrap. Vanhaezebrouck zal maar wat blij zijn dat Odjidja speelklaar is. De aanvoerder heeft bovendien een verleden bij Anderlecht en is vast extra gemotiveerd.

vooraf, 14 uur 04. Opstelling Gent. Gent verschijnt au grand complet aan de aftrap. Vanhaezebrouck zal maar wat blij zijn dat Odjidja speelklaar is. De aanvoerder heeft bovendien een verleden bij Anderlecht en is vast extra gemotiveerd. .

Gent en Anderlecht kwamen elkaar tien keer eerder tegen in de Beker van België. De Buffalo's wisten geen enkele van die tien duels te winnen. Tijd om die reeks af te breken, of maakt paars-wit er elf van?

0 op 10. Gent en Anderlecht kwamen elkaar tien keer eerder tegen in de Beker van België. De Buffalo's wisten geen enkele van die tien duels te winnen. Tijd om die reeks af te breken, of maakt paars-wit er elf van? . vooraf, 13 uur 54.

vooraf, 12 uur 15. Anderlechtfan: "We zitten terug op het goeie pad, we moeten het nu afmaken".

vooraf, 12 uur 15. Anderlechtfan: "Het is al te lang geleden dat we die beker nog eens pakten".

12:46

vooraf, 12 uur 46. Gomez en Verschaeren op training. Vincent Kompany hoopt morgen met een volledig fitte kern aan de finale te kunnen beginnen. In de laatste competitiematch tegen KV Kortrijk viel Sergio Gomez geblesseerd uit, maar vandaag stond hij samen met de rest van de groep op het trainingsveld. Ook Yari Verschaeren was paraat vandaag. Hij miste de laatste wedstrijd met een liesblessure. Ashimeru had dan weer last van zijn enkel, maar ook hij trainde mee. Of dat wil zeggen dat ze werkelijk speelklaar zullen zijn, is nog maar de vraag. Misschien is het eerder om Gent op het verkeerde been te zetten. .