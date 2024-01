Kersvers Beerschot-coach Dirk Kuyt ziet zijn ploeg meteen kostbare punten verliezen tegen RSCA Futures

Goed begonnen, is half gewonnen? Niet voor Dirk Kuyt als trainer van tweedeklasser Beerschot. De Nederlander zag zijn ploeg domineren tegen de RSCA Futures, maar een oud zeer gooide roet in het eten van zijn debuut: inefficiëntie. De kansenkermis eindigde op een ondankbaar 1-1-gelijkspel voor Kuyt en de zijnen.

En in het ultieme slot moest Apostolos Konstantopoulos zelfs nog een spectaculaire sprong wagen om toch nog een punt te consolideren voor Beerschot, dat zijn tijdperk-Kuyt dus niet met een verhoopte driepunter is begonnen. Meteen was er gefluit hoorbaar uit de tribunes.

Beerschot had wel controle over de wedstrijd en liet de jonkies van Anderlecht amper tot een kans komen, maar zelf morste het te veel met zijn eigen mogelijkheden. Dit seizoen al vaker een struikelblok.

Op hetzelfde moment hield RFC Luik de punten thuis tegen Patro Eisden (1-0). Net voor het uur maakte Benoit Nyssen op het uur het enige doelpunt van de partij.

In de stand in de op een na hoogste klasse in België klimt Beerschot voorlopig over Zulte Waregem naar de leiding. RFC Luik komt op gelijke hoogte met Patro Eisden op plaats vier, de Futures bezetten plaats negen.