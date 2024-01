Kan Dirk Kuyt zich in Beerschot bewijzen als T1? "Gerede twijfels of hij een toptrainer in spe is"

Kuyt was in 2022 al actief als T1 bij ADO Den Haag, maar dat werd geen succes.

Met Dirk Kuyt is er opnieuw een grote naam neergestreken in het Belgische voetbal. De voormalige Nederlandse international maakte als speler naam bij grote clubs als Liverpool en Feyenoord en hoopt bij Beerschot ook als hoofdcoach gensters te slaan. "We waren in Nederland toch verbaasd", zegt AD-journalist Tim Reedijk.

De voorstelling van Dirk Kuyt bij Beerschot trok woensdag heel wat aandacht. Ook de Nederlandse pers was goed vertegenwoordigd op het Kiel. "Kuyt is immers altijd wel een interessant figuur geweest in Nederland", vertelt AD-journalist Tim Reedijk.

"Hij heeft een extreme carrière gehad als profvoetballer (Kuyt kwam 104 keer uit voor Oranje, red.) en probeert nu ook als coach carrière te maken."

Zo was Kuyt in 2022 al hoofdtrainer bij ADO Den Haag in de Nederlandse tweede klasse. Maar daar werd hij na nog geen half jaar op straat gezet door de tegenvallende resultaten.

"We waren dan ook wel wat verbaasd toen we lazen dat hij nu naar Beerschot zou trekken."

Druk op de ketel

"Kuyt werd bij Feyenoord een tijd neergezet als de gedroomde trainer voor binnen enkele jaren", vertelt Reedijk. "Hij had als speler aan het eind van zijn carrière Feyenoord voor het eerst in achttien jaar kampioen gemaakt, en men hoopte dat hij ook de man zou worden die de club verder zou gaan leiden."



"Daarna is Kuyt in Rotterdam jeugdtrainer geweest en heeft hij er heel wat talenten onder zijn hoede gehad. Maar toch is de twijfel of hij ook capabel genoeg was om bij Feyenoord hoofdtrainer te worden er altijd wel geweest."

"Feyenoord is dan met Arne Slot op de proppen gekomen, een coach die binnenkort mogelijk de Engelse top gaat bestormen. Kuyt is dan maar op eigen voet verder gegaan, en is bij ADO Den Haag in een heel rumoerige club terechtgekomen. En daar is het niet gelukt."

Het is te vroeg om Kuyt af te schrijven. Hij heeft een schat aan ervaring en heeft in heel wat keukens meegekeken. Tim Reedijk, journalist AD