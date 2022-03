BEKIJK: "Bevroren" Chelsea bibbert tegen Newcastle, Kai Havertz ontdooit zijn ploeg in slotfase

Barre tijden op Stamford Bridge.



De bevroren club zat afgelopen week in de hoek waar de klappen vielen. Toch wilde de ploeg van Thomas Tuchel rechtveren met een glansprestatie tegen Newcastle.



Chelsea speelde verstijfd, het waren de bezoekers die bijna voor de ijsbreker zorgden. Miguel Almirón haalde op slag van rust uit, maar trof vol de paal.



Timo Werner sloeg de vlam in de pan toen hij neerging in de zestien van Newcastle. Scheidsrechter David Coote wees terecht naar de zestien, maar de lijnrechter zorgde met zijn vlag voor een kille wind in Londen.



En dus mocht Romelu Lukaku opdraven om de ban te breken. Net als zijn ploeggenoten speelde de Rode Duivel een bleke partij. Concurrent Kai Havertz maakte in de slotfase wél het verschil met een klasseflits en een knappe goal.



Chelsea kan zich warmen aan 3 extra punten in de Premier League. Volgende week wacht de terugwedstrijd tegen Lille in de Champions League.