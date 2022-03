Vliegt Lukaku straks low budget? En wat met de verkoop? 3 sleutelvragen over het “bevroren” Chelsea

Wat is de impact op de verkoop van Chelsea?

Als gevolg van de sancties lijkt Roman Abramovitsj momenteel Chelsea niet te kunnen verkopen.Toch is dat nog steeds een optie. Alleen moet Abramovitsj de verkoop dan wel in handen geven van de Britse overheid. Die wil namelijk de absolute garantie dat niks van de opbrengsten naar Abramovitsj of Rusland zal gaan.

Meerdere partijen hebben nog steeds sterke interesse om de jongste Champions League-winnaar over te nemen. Door de sancties kan dat misschien zelfs aan een lagere prijs.

De komende dagen zullen verdere gesprekken plaatsvinden tussen de club en lokale overheid over de verkoop van Chelsea.

Wat zijn de mogelijke sportieve gevolgen?

Verwacht in de nabije toekomst geen monstertransfers van Chelsea.

Een uitzonderingsregel is dat Chelsea nog steeds uitstaande televisiegelden zal ontvangen. Die moeten wel aangewend worden voor essentiële bestedingen zoals de salarissen van personeel.

Natuurlijk moet er dan wel genoeg geld beschikbaar zijn. Indien de huidige situatie lang zou aanslepen, is het niet ondenkbaar dat Chelsea binnen afzienbare tijd geen liquide middelen meer heeft om lonen en uitstaande transfergelden te betalen.

Welke effecten brengt dit nog met zich mee?

Heel wat hoongelach op sociale media. Enkele bijzondere bepalingen in de sancties zorgen ervoor dat de werking van Chelsea ingrijpend zal veranderen.

Zo is bepaald dat de club niet meer dan 20.000 pond (ongeveer 24.000 euro) mag spenderen aan reiskosten voor uitwedstrijden.

Normaal reist Chelsea zoals andere Europese topclubs naar verre matchen met een privéjet. Maar die kost ongeveer het dubbele van de opgelegde limiet. En daar moeten ook nog eens hotelkosten worden bijgeteld. Met een staf van ongeveer 50 personen loopt dat op tot een flinke som.

Voor wedstrijden in eigen land zijn kosten nog relatief eenvoudig te drukken. Alleen zit Chelsea nog steeds in de Champions League. Straks trekt het naar Lille - een korte trip - maar wat als het in de kwartfinale Real Madrid treft?

Dan moet Chelsea wellicht drastisch in de kosten schrappen. Door minder mensen mee te nemen naar Spanje? Of te kiezen voor een lijnvlucht en goedkoop hotel? We zien Romelu Lukaku niet meteen op een Ryanair-vlucht stappen, maar het zal toch niet zoals gewoonlijk zijn.