Manchester City verslikt zich (zonder De Bruyne) in 10-koppig Leeds

15:29

erna, 15 uur 29. Einde: 1-2. Leeds United smeert Manchester City een derde thuisnederlaag aan dit seizoen. Stuart Dallas is de man van de match bij Leeds, Cooper de schlemiel. De verdediger van Leeds pakte rood, waardoor City via Ferran Torres op gelijke hoogte kwam in de tweede helft. Na een snelle omschakeling sleepte Dallas een overwinning uit de brand voor de bezoekers. .