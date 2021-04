De straffe cijfers achter de romance tussen Kevin De Bruyne en Manchester City

255 wedstrijden, 65 goals, 105 assists

Sinds zijn debuut in 2015 was de Premier League voorgoed veranderd. In 255 wedstrijden voor de Citizens vond De Bruyne 65 keer de weg naar doel.

Daarbovenop komt nog een fenomenaal aantal van 105 assists. Daarmee staat de metronoom nú al op plaats tien in de assist-ranking aller tijden van de Premier League.

Vorig seizoen zelfs met recordcijfers. Met 20 beslissende passes evenaarde De Bruyne het aantal van Thierry Henry uit de jaargang 2002-2003.