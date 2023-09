Victor Boniface scoort weer 2 keer voor Leverkusen, zijn tegenstanders gaan er zelfs bij liggen

Victor Boniface heeft zijn entree in Duitsland niet gemist. Vorige week rolde hij eigenhandig Mönchengladbach (0-3) op met 2 doelpunten, vandaag voerde hij een bisnummer op tegen Darmstadt (5-1).

Eerst opende de Nigeriaan de score met een lob na een lange en verwoestende solo. Zijn tegenstanders gingen een voor een tegen de grond.

Daarna werkte hij ijskoud de 3-1 binnen, op aangeven van het Duitse toptalent Florian Wirtz.

Een mooie binnenkomer voor Boniface die al 5 keer scoorde in 4 matchen: 4 keer in de Bundesliga, 1 keer in de Duitse beker.

Ook zijn team doet het uitstekend. In de competitie scoort Leverkusen een perfece 9 op 9.