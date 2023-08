Victor Boniface grote man bij Leverkusen in ruime zege tegen Mönchengladbach

Voor een clubrecord van zo'n 20 miljoen euro trok Victor Boniface deze zomer de deur bij Union achter zich toe. Bij zijn nieuwe club Leverkusen is de sterke Nigeriaan dat geld voorlopig meer dan waard.

In de voorbereiding op het nieuwe seizoen had Boniface al indruk gemaakt en die goede lijn trekt hij voorlopig gewoon door. Bij zijn competitiedebuut tegen Leipzig was hij vorige week al goed voor een assist, deze week schakelde hij nog een versnelling hoger.



Op bezoek bij Mönchengladbach opende hij al na 18 minuten de score met een rake kopbal. Leverkusen controleerde en kon in de extra tijd van de eerste helft de score nog verdubbelen via Jonathan Tah.

In minuut 53 achtte Boniface zijn moment opnieuw gekomen. Met een knappe run en dito afwerking zette hij de 0-3 op het bord. Meteen ook de eindstand. Leverkusen staat met zijn 6 op 6 mee aan kop in de Bundesliga.