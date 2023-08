Rode Duivel Olivier Deman zet zijn carrière voort in Duitsland

Bundesliga-club Werder Bremen heeft zich versterkt met Olivier Deman.

"Werder is een grote club en ik ben blij dat ik hier kan spelen", zegt Deman in een eerste reactie.

"Voor mij is de transfer naar Werder en de Bundesliga de volgende stap in mijn carrière. Het niveau in de Bundesliga ligt heel hoog en ik wil mezelf hier bewijzen."

Werder Bremen is de club van Senne Lynen (ex-Union). Het team is niet al te best aan het seizoen begonnen.

Na de vroegtijdige uitschakeling in de beker tegen Viktoria Keulen verloor het in de competitie van Bayern (0-4) en Freiburg (1-0). Door die nederlagen staat het na twee speeldagen helemaal onderaan de Bundesliga.

Bij Cercle Brugge lag Olivier Deman nog een jaar onder contract. Eind vorig jaar debuteerde hij bij de nationale ploeg, met een korte invalbeurt tegen Estland (3-0).