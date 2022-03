Marc Overmars landt bij Antwerp: "Wat bij Ajax gebeurd is, zal niet opnieuw gebeuren"

Van voorzitter Paul Gheysens geen spoor tijdens de druk bijgewoonde persconferentie, een trotse algemeen directeur Sven Jaecques nam het woord.



Jaecques, die ad interim zelf het sportieve beleid in handen had na het ontslag van Luciano D'Onofrio benadrukte dat Antwerp op zoek was naar de juiste persoon. Die meent de club nu gevonden te hebben in de persoon van Marc Overmars.



"Het staat nooit stil op Antwerp. We zetten weer een zeer grote stap in de vooruitgang van onze club", aldus Jaecques, die naar aanleiding van Overmars' vertrek bij Ajax aangaf dat hij de vrouwelijke werknemers van de club niet geconsulteerd had.



"Niet concreet, neen. Het is belangrijk om mensen nieuwe kansen te geven en om de bladzijde om te draaien. Wij hebben lang gesproken met Marc en geluisterd naar wat er gebeurd is en naar wat onze waarden zijn. Dat is een match."