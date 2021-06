Duivelsblog 18 juni: Lukaku supportert tijdens massage voor Belgian Cats

Romelu Lukaku is een grote fan van de NBA, maar blijkbaar kan hij ook het vrouwenbasketbal wel smaken. Zo keek hij vandaag naar de EK-match van onze Belgian Cats tegen Slovenië. "Ball out, Emma Meesseman", schreef hij.

17 uur 41. Romelu Lukaku is een grote fan van de NBA, maar blijkbaar kan hij ook het vrouwenbasketbal wel smaken. Zo keek hij vandaag naar de EK-match van onze Belgian Cats tegen Slovenië. "Ball out, Emma Meesseman", schreef hij. .

17:17

17 uur 17. In principe is Vermaelen nog altijd de speler met de meeste ervaring. Martinez heeft hem nog niet gebracht omdat hij weet dat hij heel blessuregevoelig is. Maar als hij in orde is, is hij heel goed. Eddy Snelders vanuit Tubeke.