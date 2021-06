Martinez over Finland: "De Bruyne, Hazard, Witsel en Vermaelen starten"

Gisteren wilde Martinez nog niet over de match tegen Finland praten, vandaag mocht dat al wel. "Dat wordt een belangrijke match om nog te groeien in het toernooi", vertelde de bondscoach.

De Belgen hebben aan een punt genoeg om groepswinnaar te worden. Maar willen we dat wel? De nummer 1 uit de poule botst al snel op toplanden als Italië en Frankrijk. "We willen alle matchen winnen en eerste worden in de groep", was Martinez duidelijk. "We denken niet in functie van de makkelijkste weg richting de finale."

Ook een B-team komt er dus niet. "Dat bestaat ook niet. Op dit toernooi zijn er 5 wissels dus je hebt 15 of 16 spelers die het verschil kunnen maken. Dat zag je gisteren ook."

Al zijn kaarten gooide Martinez nog niet op tafel, maar toch een aantal. "Het plan is om de invallers van gisteren aan de match te laten beginnen." Dan heeft de bondscoach het over Axel Witsel, Eden Hazard en Kevin De Bruyne. "Gisteren behaalden we een dubbele zege. De drie punten, maar ook het feit dat die spelers nu klaar zijn om te starten. De stap daarna is dan om te kijken of ze ook 90 minuten kunnen spelen."