Clement keek naar Duivels: "De Bruyne en Lukaku, dat is een dodelijke combinatie"

Dat nieuwe systeem dat was er een met drie achterin. Maar de Duivels krijgen die opstelling toch ook anderhalf uur voor de match te zien? "Ja, dat is zo. Maar je weet nog niet welke opties ze zullen kiezen aan de bal. Wie er diep loopt en wie er afhaakt. Maar het duurde bij de Belgen lang voor er binnen de ploeg gereageerd werd."

"Aan de rust werd er bijgestuurd en kwam er extra klasse op het veld. En dat is logisch want ze zijn bij de betere spelers ter wereld op dit moment."

"Dan zie je dat ze een Witsel missen. Dat is iemand die de dingen heel snel leest. En die ook het gewicht heeft in de groep om op het veld bij te sturen. En dat kan je niet verwachten van Dendoncker of Tielemans. Zij hebben die status nog niet. Dat zijn interessante lessen voor de toekomst."

"De beste spits op het EK samen met de speler met de beste pass ter wereld"

"Het was wel een hele leuke match om naar te kijken met twee ploegen die in de aanval gingen", vond Clement. "De Denen speelden ook op emotie. Dat is logisch en dat geeft extra energie. Als je dan een match speelt tegen de nummer 1 van de wereld waarin je niets te verliezen hebt, dan krijg je dit."

Na de partij werd niet Kevin De Bruyne, maar Romelu Lukaku uitgeroepen tot man van de match. Terecht? "Kevin is de laatste die daar wakker van ligt, denk ik. Dat is subjectief. Het is beide spelers alleen om de drie punten te doen. Dat is ook een van de sterktes van onze nationale ploeg en ook de verdienste van Roberto Martinez. Het is een sterk geheel en iedereen gunt elkaar het succes."

"De Bruyne en Lukaku, dat is ook een dodelijke combinatie. Dat is de beste spits op het EK met de speler met de beste pass ter wereld erachter. Ze zijn heel complementair. De Bruyne kan een bal over grote afstand heel precies in de ruimte geven en Lukaku heeft heel goede looplijnen plus heel veel snelheid en kracht."

"Zet daar nog een fitte Eden Hazard bij en we hebben weer een dodelijke ploeg. Ik denk wel niet dat we dit toernooi al 90 topminuten van Hazard zullen zien, dat kan ook niet. Maar zijn voordeel is dat hij met een actie een match kan beslissen. Dat zal zijn rol zijn: met een flits de dingen openbreken."

"In een toernooi moet je kunnen groeien en nu gaat het snel. Maar de Duivels hebben nog jongens achter de hand. Leandro Trossard kan die aanvallende posities ook goed invullen. En er zijn nog andere troeven die we nog niet nodig gehad hebben. Dat is een goeie evolutie van de laatste jaren. In de breedte is er veel kwaliteit."