De Duivelse dag: Belgen trainen eerste keer met Portugal in achterhoofd

Carrasco of Hazard tegen Portugal? "We hebben elk onze eigen kwaliteiten"

Alderweireld: "Portugal is een erg sterke tegenstander, maar we hebben vertrouwen"

Na een kwartiertje worden de camera's uitgezet rond het oefenterrein. De Rode Duivels willen ook niet te veel munitie geven aan de Portugezen of de trainingspatronen.

17 uur 53. Na een kwartiertje worden de camera's uitgezet rond het oefenterrein. De Rode Duivels willen ook niet te veel munitie geven aan de Portugezen of de trainingspatronen. .

Vanaf 17.30u kan u hier het open deel van de training van onze Rode Duivels volgen met livestream. Na ongeveer een kwartier is het open deel van de training afgelopen.

17 uur 25. Livestream. Vanaf 17.30u kan u hier het open deel van de training van onze Rode Duivels volgen met livestream. Na ongeveer een kwartier is het open deel van de training afgelopen. .

Prof Bellemans over Spaanse hitte: "Portugezen zijn zondag sowieso in het voordeel"

Het zal de eerste keer zijn dat België en Portugal elkaar tegenkomen op een groot toernooi. Beide landen speelden al wel 19 tegen elkaar, maar nooit op een EK of WK. De Rode Duivels hebben Portugal al sinds 1989 niet meer kunnen kloppen. 5 keer in de geschiedenis won België, 6 keer Portugal en 7 keer eindigde het duel op een gelijkspel.

06 uur 58. Taaie brok. Het zal de eerste keer zijn dat België en Portugal elkaar tegenkomen op een groot toernooi. Beide landen speelden al wel 19 tegen elkaar, maar nooit op een EK of WK. De Rode Duivels hebben Portugal al sinds 1989 niet meer kunnen kloppen. 5 keer in de geschiedenis won België, 6 keer Portugal en 7 keer eindigde het duel op een gelijkspel. .

Lukaku vs Ronaldo! Rode Duivels treffen Portugal na gekkenhuis in groep F

06:54

06 uur 54. Portugese aandacht. Met volle focus op Portugal bereiden de Rode Duivels zich in Tubeke voor op een snikhete zondagavond in Sevilla. Volg de dag van de nationale ploeg in dit artikel. .