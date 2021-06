Carrasco of Hazard tegen Portugal? "We hebben elk onze eigen kwaliteiten"

Naast Hazard heeft Carrasco er op dit EK met Jeremy Doku nog een extra concurrent bij gekregen: "Hij wil heel graag bijleren en heeft bijzonder veel talent. Hij kan ook op dit EK nog een belangrijke rol hebben."



"Of ik hem kan verslaan in een sprint van 100 meter? Op die afstand misschien wel, maar op 50 meter zal het zeer moeilijk worden. Het is echt indrukwekkend hoe snel hij is op een korte afstand."

Carrasco is de zoon van een Spaanse moeder en een Portugese vader, maar dat speelt niet mee: "Ik ben honderd procent Belg en ik wil elk land verslaan en het EK winnen."



"Tegen Finland probeerde ik ook om het volkslied mee te zingen, maar als ik in de basis sta is dat moeilijk. Ik zit dan helemaal in de zone, dan kan ik daar niet meer mee bezig zijn."