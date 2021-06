Alderweireld: "Portugal is een erg sterke tegenstander, maar we hebben vertrouwen"

Nu de groepsfase voorbij is, kunnen de Rode Duivels aan het grote werk beginnen. Te beginnen komende zondag in het Spaanse Sevilla tegen Portugal. Toby Alderweireld blikte alvast vooruit: "We leven met veel vertrouwen toe naar de wedstrijd."

"Met geloof in eigen kunnen richting Sevilla"

Portugal kwam uiteindelijk als tegenstander in de 1/8e finales uit de bus na een bijzonder spannende avond vol verschuivingen: "De voortdurende berekeningen hebben we aan ons laten voorbijgaan", opende Alderweireld. "We hebben allemaal de wedstrijd gevolgd, maar het is niet zo dat we per se tegen Hongarije wilden spelen. Supporteren voor een bepaald land kan leiden tot een vorm van onderschatting. Kijk maar naar het vorige WK in 2018, toen gingen we er tegen Japan bijna uit." Het werd uiteindelijk niet Hongarije, maar Portugal: "Niemand hoeft ons duidelijk te maken hoe sterk dit Portugal is, maar we mogen met het volste vertrouwen naar die wedstrijd toeleven", gaat Alderweireld verder.

Niemand moet ons duidelijk maken hoe sterk dit Portugal is, maar we mogen vertrouwen hebben. Toby Alderweireld

"De vorm van de dag zal bepalen welk team het uiteindelijk zal halen", stelt de verdediger. "Het is een wedstrijd tussen 2 hele sterke landen, maar de voorbije jaren hebben we al laten zien dat we van iedereen kunnen winnen." "Om de finale te halen zullen we 3 toppers moeten uitschakelen. We zullen ons dan ook van onze beste kant moeten laten zien. Het is een cliché, maar we moeten nu alles match per match bekijken."

Alderweireld in actie.

"Kunnen verschillende systemen aan"

"Deze groep is al heel lang bij elkaar", gaat Alderweireld verder. "We kunnen verschillende systemen spelen en weten heel goed wat de coach van ons verwacht. Iedereen is er klaar voor en weet wat hij moet doen." Of de Rode Duivels nu met 3 of 4 achterin spelen tegen Portugal is volgens de Tottenham-verdediger dan ook niet zo enorm van belang: "Tijdens een wedstrijd kan er heel veel veranderen. Soms moet je je aanpassen aan de tegenstander of loopt iets niet helemaal zoals je het zou willen." "We trainen heel vaak op verschillende systemen en dat loont ook. De coach vroeg ons bijvoorbeeld tegen Denemarken om van systeem te wisselen en dat ging heel vlot. De ervaring die we hebben speelt hier een belangrijke rol in."

Met de ervaring die we hebben kunnen we vlot tussen verschillende systemen wisselen. Toby Alderweireld

Familiemoment en Villa Sporza

Omwille van de coronamaatregelen is er deze keer geen familiemoment voor de spelers: "Ik ben weer wat ouder geworden en kan het misschien toch net wat meer plaatsen." "De honger in deze groep om het hoogste te behalen, overheerst alles. Er is helemaal niemand die denkt aan naar huis gaan." De Rode Duivels volgen tijdens de EK-weken ook Villa Sporza, maar volgens Alderweireld zijn de Duivels niet altijd helemaal akkoord met de analyses: "Ik begrijp meestal de standpunten wel, maar we denken soms wel anders over zaken dan de analisten." "Er zijn zeker werkpunten, maar we hebben 9 op 9. Een beetje positiviteit mag wel. Laat ons vooral niet vergeten dat we van erg ver komen."