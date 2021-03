Lukaku toch in selectie Rode Duivels, ook Mangala en Sambi Lokonga

Martinez: "Hopen dat Lukaku toelating krijgt"

"We hopen dat Romelu mag komen aansluiten bij de spelersploeg. Maar dat zal afhangen van de Italiaanse regering en de lokale autoriteiten. Als ik Romelu niet geselecteerd had, dan ontnamen we hem elke kans om nog aan te sluiten bij de groep. Dat zou een fout zijn van ons."

"In deze tijden moeten we het dag per dag bekijken. Ik denk niet dat we nu al kunnen beslissen om Romelu niet te selecteren. De 3e match van volgende week is nog te ver weg."

Opvallend is vooral de aanwezigheid van Romelu Lukaku. Enkele Inter-ploegmaten hebben positief getest op het coronavirus en het is nog helemaal niet zeker dat de topschutter van de Rode Duivels Milaan mag verlaten.

We zouden een fout maken door nu al te beslissen dat Romelu geen kans maakt om aan te sluiten bij de spelersgroep

Wie wel al zeker mag afreizen, zijn Albert Sambi Lokonga en Orel Mangala. Voor hen is het hun eerste selectie bij de Duivels.

Roberto Martinez over:

"We zullen de beste Eden nog voor het EK terugzien"

Bondscoach Martinez kreeg ook heel wat vragen op zich afgevuurd over Eden Hazard. De aanvoerder van de Rode Duivels ligt opnieuw in de lappenmand. Komt het EK in gevaar voor Hazard?

"We mogen hem geen deadlines opleggen. Het belangrijkste is dat we Eden de tijd geven om volledig te herstellen. De Belgische voetbalbond en zijn club (Real Madrid) moeten daarin hun verantwoordelijkheid nemen. Een operatie zal Eden niet ondergaan."

Martinez sprak met Hazard aan de telefoon. "Hij klonk positief. Eden was ontgoocheld dat hij momenteel niet op het veld kan staan, maar hij heeft de knop snel omgedraaid en kijkt vooruit naar de volgende doelen."

"Hij weet dat hij in de beste jaren van zijn carrière zit. We willen dat hij volledig fit is zodat hij van elk moment kan genieten van wat er nog allemaal aankomt. Ik heb het gevoel dat Eden sneller dan tegen het EK hersteld zal zijn."

"Ik heb er een heel goed oog in dat we nog voor het EK de beste Eden Hazard zullen terugzien."