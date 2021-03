Romelu Lukaku mag niet naar België afreizen voor Rode Duivels

België begint volgende week aan de voorrondes van het WK voetbal in 2022, maar dat zal wellicht zonder goalgetter Romelu Lukaku moeten. Na positieve coronagevallen van verdediger De Vrij en middenvelder Vecino is niet alleen de competitiematch van zaterdag tegen Sassuolo uitgesteld, geen enkele Inter-speler mag voorlopig het land uit.

Maandag vinden de volgende testen bij Inter plaats. Kleine kans dus dat Lukaku de nationale selectie alsnog haalt.



Anders zal bondscoach Roberto Martinez moeten puzzelen. De Rode Duivels spelen woensdag in Leuven tegen Wales, zaterdag 27 maart in Praag tegen Tsjechië en dinsdag 30 maart in Leuven tegen Wit-Rusland.

In november scoorde Lukaku nog 2 keer in de Nations League tegen Denemarken (4-2). Tegen Engeland (2-0) bereidde hij een doelpunt van Youri Tielemans voor.