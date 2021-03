Wie moet Romelu Lukaku vervangen? "Batshuayi en Benteke zijn logische namen"

België speelt eind deze maand zijn eerste drie wedstrijden in de voorronde van het WK 2022. De Rode Duivels nemen het thuis op tegen Wales (24/03) en Wit-Rusland (30/03) en reizen tussendoor ook nog naar Tsjechië (27/03).

"Wales en Tsjechië zijn toch geen simpele wedstrijden om mee te beginnen", vindt Eddy Snelders. "Het is jammer dat net die matchen eerst geprogrammeerd staan. Want misschien kan Lukaku wel nog later aansluiten? Als die mogelijkheid bestaat, zou ik hem zeker nog integreren."

"We weten allemaal dat het makkelijker is om een resultaat te halen als Romelu erbij is. Zijn impact is redelijk groot, dus het scorend vermogen zal zeker naar beneden gaan als hij afwezig is. Bovendien verkeert hij ook in topvorm bij Inter."