Maradona overgebracht naar begraafplaats na woelig einde van de wake

21:50 21 uur 50. Maradona overgebracht naar Jardin de Paz. De rust is nog altijd niet weergekeerd in Buenos Aires, maar toch is de wake voor Diego Maradona afgelopen. Later dan gepland door de ongeregeldheden is de kist van Maradona overgebracht naar de Jardin de Paz, het kerkhof waar de Argentijnse voetbalster in de aanwezigheid van zijn naaste familie wordt begraven. . Maradona overgebracht naar Jardin de Paz. De rust is nog altijd niet weergekeerd in Buenos Aires, maar toch is de wake voor Diego Maradona afgelopen. Later dan gepland door de ongeregeldheden is de kist van Maradona overgebracht naar de Jardin de Paz, het kerkhof waar de Argentijnse voetbalster in de aanwezigheid van zijn naaste familie wordt begraven.

21:50 De kist van Diego Maradona wordt weggedragen uit het paleis. 21 uur 50. De kist van Diego Maradona wordt weggedragen uit het paleis

20:00 20 uur . Chaos in Buenos Aires. Normaal gezien had de kist van Diego Maradona rond deze tijd overgebracht moeten worden naar zijn begraafplaats in Bellavista, maar de wake zal met 3 uur verlengd worden om toch wat meer voetbalfans de kans te geven een laatste groet te brengen. De autoriteiten hopen hiermee de gemoederen wat te kunnen kalmeren, want veel rouwenden zijn tot de constatatie gekomen dat de rij te lang is en ze niet meer tot bij de kist zullen geraken. Ze vierden hun frustraties bot op allerlei hekken en de politie, die het waterkanon heeft ingezet. . Chaos in Buenos Aires Normaal gezien had de kist van Diego Maradona rond deze tijd overgebracht moeten worden naar zijn begraafplaats in Bellavista, maar de wake zal met 3 uur verlengd worden om toch wat meer voetbalfans de kans te geven een laatste groet te brengen.

De autoriteiten hopen hiermee de gemoederen wat te kunnen kalmeren, want veel rouwenden zijn tot de constatatie gekomen dat de rij te lang is en ze niet meer tot bij de kist zullen geraken. Ze vierden hun frustraties bot op allerlei hekken en de politie, die het waterkanon heeft ingezet.

