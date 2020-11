Vlaming bracht laatste groet aan Maradona: "Onwerkelijk, net een voetbalmatch"

In Buenos Aires zijn vandaag misschien wel een miljoen mensen aan het presidentieel paleis toegestroomd om afscheid te nemen van Diego Maradona. "Het is een mix van tristesse en blijdschap", zegt Tom Dieusaert, die zich zelf door de mensenmassa liet meedrijven tot bij de kist van de overleden voetbalheld.

Al sinds vanochtend vroeg schuiven tienduizenden Argentijnen in het Casa Rosada, het presidentiële paleis in Buenos Aires, aan om een laatste groet te brengen aan de overleden Diego Maradona. Een van hen was Tom Dieusaert, een schrijver-journalist die in Argentinië woont. "Het zijn heel emotionele taferelen", vertelt hij in De Wereld Vandaag. "Het doet een beetje aan een voetbalmatch denken, met allerlei gezangen en standjes waar T-shirts verkocht worden." "Ik ben zelf ook een kijkje gaan nemen en zag hoe mensen zich op de grond neerstortten. Het is allemaal onwerkelijk." "De mensen waren hier om 2 uur 's nachts al samengekomen aan de obelisk aan de Plaza de Mayo, een centrale plek in Buenos Aires. Vanaf 6 uur mochten de mensen naar binnen." "Aanvankelijk was het wat grimmig, omdat "la Doce" ofwel de fanatieke twaalfde man van Boca Juniors, helemaal vooraan had plaatsgenomen en de hekken begon om te duwen. Daar moest de politie, die talrijk aanwezig is, wel optreden."

Ik zag hoe mensen voor mij zich op de grond neerstortten. Het is allemaal onwerkelijk. Tom Dieusaert vanuit Buenos Aires

"Je hoort voortdurend liedjes zingen"

Volgens Dieusaert valt de sfeer helemaal niet te vergelijken met de ingetogen taferelen die je normaal ziet bij een afscheid. "Het is alles behalve een stille optocht, meer een mengeling van tristesse en blijdschap." "Je hoort voortdurend gezangen opgedragen aan Maradona of liedjes uit de oude doos, zoals van het WK in 1986. "Al wie niet springt, is een Engelsman" of "Viva Argentinië"." "Om 16 uur zal de kist worden weggehaald en wordt hij begraven in Bellavista, een buitenwijk van Buenos Aires. Er wordt gesproken over 1 miljoen fans die zijn afgekomen. Niet iedereen zal dus een laatste groet kunnen brengen." De begrafenis zelf wil de familie in intieme kring beleven. "Maar zoals veel dingen in Argentinië is er een verschil tussen de theorie en de praktijk. Heel veel mensen zullen proberen om toch dichterbij te geraken."

"Maradona is een figuur waar het Argentijnse volk zich mee kan identificeren"