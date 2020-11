Opus bedankt Frank Raes voor montage van Maradona op "Live is Life"

Een van de beelden van Diego Maradona die het meest zullen bijblijven, is zijn opwarming op de tonen van "Life is live" van de Oostenrijkse band Opus. De beelden werden gemaakt voor de return in de halve finales van de UEFA Cup tussen Bayern München en Napoli in 1989. En dankzij Frank Raes gingen ze jaren later de wereld rond. En daar is Opus de Belgische commentator erg dankbaar voor.