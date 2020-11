22:12 22 uur 12. Boca Juniors stelt match van vanavond uit. Ook de Argentijnse topclub Boca Juniors rouwt. Maradona sloot er zijn carrière als voetballer af in 1997. Ook in het begin van zijn loopbaan droeg hij het shirt van de club uit Buenos Aires. Normaal moest Boca Juniors vanavond in actie komen in de Copa Libertadores, het Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League. Maar de 1/8e finale tegen de Braziliaanse club Internacional wordt verplaatst naar 3 december. De terugmatch is op 9 december. . Boca Juniors stelt match van vanavond uit Ook de Argentijnse topclub Boca Juniors rouwt. Maradona sloot er zijn carrière als voetballer af in 1997. Ook in het begin van zijn loopbaan droeg hij het shirt van de club uit Buenos Aires.

Normaal moest Boca Juniors vanavond in actie komen in de Copa Libertadores, het Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League. Maar de 1/8e finale tegen de Braziliaanse club Internacional wordt verplaatst naar 3 december. De terugmatch is op 9 december.

21:58 FIFA-voorzitter Infantino: "Dit is een enorm droevige dag. Dankzij Diego zijn we allemaal verliefd op het prachtige voetbalspel. Daarvoor verdient hij eeuwige dankbaarheid.". 21 uur 58. FIFA-voorzitter Infantino: "Dit is een enorm droevige dag. Dankzij Diego zijn we allemaal verliefd op het prachtige voetbalspel. Daarvoor verdient hij eeuwige dankbaarheid." Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1331685596247502848

21:51 21 uur 51. Paus Franciscus bidt voor zijn landgenoot. Ook in het Vaticaan hangt de vlag halfstok. Paus Franciscus, een groot voetballiefhebber, bidt voor zijn overleden landgenoot. "Hij zal Maradona gedenken in zijn gebeden", laat het Vaticaan weten in een officiële mededeling. . Paus Franciscus bidt voor zijn landgenoot Ook in het Vaticaan hangt de vlag halfstok. Paus Franciscus, een groot voetballiefhebber, bidt voor zijn overleden landgenoot.

"Hij zal Maradona gedenken in zijn gebeden", laat het Vaticaan weten in een officiële mededeling.

21:50 21 uur 50. Paus Franciscus en Diego Maradona ontmoetten mekaar na zijn verkiezing in 2013.

21:50 21 uur 50. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1331701241395625985

21:12 21 uur 12. Kijk vanavond naar Diego Armando Maradona. Straks na het late journaal een de Toots Sessies kunt u op Eén kijken naar Diego Armando Maradona, een documentaire van Frank Raes en Filip Joos uit 2000. . Kijk vanavond naar Diego Armando Maradona Straks na het late journaal een de Toots Sessies kunt u op Eén kijken naar Diego Armando Maradona, een documentaire van Frank Raes en Filip Joos uit 2000.

20:50 IN BEELD: Napels is in rouw. 20 uur 50. IN BEELD: Napels is in rouw

20:49 20 uur 49.