Algemene vergadering Pro League: 16 clubs in 1A, nieuwe aftrapuren en 2e stijger in 1B?

Croonen: "We hebben het gezonde verstand laten spreken"

Misschien denkt het publiek dat de Pro League een circus is. Dan is dat omdat we onvoldoende uitleggen wat er moet gebeuren, welke tegengestelde belangen er spelen of we de beslissingen die we nemen niet voldoende uitleggen. In de besprekingen die we nu met de politiek doen is het onze ambitie om dat beter te doen en niet altijd te worden voorgesteld als zwart schaap. Pierre François - CEO Pro League.

De stemming over het voorstel van Cercle Brugge is verworpen omdat het geen meerderheid had. Niet omdat het geen 2/3-meerderheid had. Pierre François - CEO Pro League.

Ik wil toch ook iets zeggen over het signaal van Vincent Mannaert. We mogen niet vergeten wat de laatste maanden is gerealiseerd. Na de situatie rond KVM vorig jaar hoopten we op een rustig jaar. Maar tijdens dit seizoen hebben we gewerkt aan een nieuw reglement met de bond, sinds 1 juli is een reglement voor makelaars van kracht, we hebben de Super League (voor vrouwen) opnieuw leven in geblazen met 10 teams, we moesten het mediacontract en verdeling behandelen en bovenop dat alles kwam Covid. Pierre François - CEO Pro League.

Als het BAS zich anders uitspreekt? Dan moeten we dat dan bekijken. Ik kan daar niet op vooruitlopen. Peter Croonen - Voorzitter Pro League.

De beslissing van het BMA is een bevestiging van de juistheid van de vergadering van 15 mei. Er komt nog de uitspraak van het BAS, maar we hopen en denken dat onze beslissing daar ook bekrachtigd zal worden. En dan kunnen we uitkijken naar het nieuwe seizoen en kunnen we het eindelijk hebben over waar we het echt over willen hebben. Een bal die over gras rolt. Peter Croonen - Voorzitter Pro League.

Vincent Mannaert heeft een signaal willen geven, denk ik. Er zijn meerdere factoren die spelen. Het is aan Vincent om daarop te antwoorden. Het is een moeilijke periode geweest. Er waren 20 Raden van Bestuur. Corona was op alle vlakken een moeilijke periode. Peter Croonen - Voorzitter Pro League.

Met de hulp van externen gaan we hopelijk komen tot een nieuwe, grotere eensgezindheid. Dat er tegengestelde belangen zijn, is logisch. Maar we streven naar meer eensgezindheid in bepaalde thema's. Peter Croonen - Voorzitter Pro League.

Er is een unaniem mandaat gegeven aan de Raad van Bestuur om een nieuwe visie te ontwikkelen rond de Pro League. Een van de thema's is de vraag of het opportuun is om onafhankelijke leden op te nemen in de Raad van Bestuur. Peter Croonen - Voorzitter Pro League.

Ik denk dat de conclusie is dat we gekozen hebben om de beslissingen van 15 mei te behouden. Symbolisch is het belangrijk dat er een barragemogelijkheid komt voor 1B. Peter Croonen - Voorzitter Pro League.

14:32 14 uur 32. Wie haalt de raad van bestuur? 7 van de 12 kandidaten voor de raad van bestuur haalden 50 procent.

Komen naast voorzitter Croonen (RC Genk) en Bormans (Union) aan boord: Louwagie (AA Gent), Van Eetvelt (Anderlecht), Bayat (Charleroi), Grosjean (Standard), Jaecques (Antwerp), Cordier (Zulte Waregem) en Verhelst (Kortrijk).

Vallen uit de boot: Willems (OHL), Allaerts (Moeskroen), Damen (Beerschot), Goemaere (Cercle) en Meekers (STVV).

14:15 14 uur 15. Vergadering is al afgelopen. David Meekers (STVV) en Harm van Veldhoven (Lommel) verlaten de vergaderlocatie. De meeting van de Pro League lijkt sneller dan verwacht ingeblikt.

14:07 14 uur 07. 16: eenmaal, andermaal? In het Belgische voetbal weet je nooit, maar 1A zal volgend seizoen dus uit 16 clubs bestaan. Op deze vergadering komt het agendapunt niet meer ter sprake.

Beveren degradeert, OHL of Beerschot promoveert. Zij spelen op 2 augustus hun return in de promotiefinale.

Tenzij... Het BAS kan natuurlijk nog altijd een ander geluid laten horen, al wordt binnen de Pro League verwacht dat het BAS de visie van het BMA zal volgen en dus niet zal ingaan op het verzoek van Beveren.

13:58 13 uur 58. Twee stijgers volgend seizoen? Er wordt dan toch nog gesleuteld. Niet enkel de kampioen uit 1B promoveert volgend seizoen, er is ook een tweede potentiële stijger. Er worden barragewedstrijden geïntroduceerd tussen de 15e uit 1A en de vicekampioen uit 1B.

Bert Sterckx: "Eigenlijk blijft alles gewoon bij het oude"

13:31 13 uur 31. BAS moet nog uitspraak doen. Een competitie met 16 clubs dus, maar het Belgische voetbal zou het Belgische voetbal niet zijn als er toch geen andere optie meer is. Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) moet zich immers nog uitspreken over een klacht van Waasland-Beveren over de rechtsgeldigheid van de algemene vergadering van 15 mei. "Al lijken de meeste clubbestuurders zich daar niet veel zorgen over te maken", zegt onze man ter plaatse Bert Sterckx.

13:26 13 uur 26. Het zal een competitie worden met 16 en miniplayoffs, want er was niet voldoende draagvlak voor het voorstel van Cercle Brugge. Alles blijft dus zoals het was: een competitie met 16, Waasland-Beveren degradeert en Beerschot en OH Leuven moeten spelen om de promotie naar 1A. Bert Sterckx.

13:06 13 uur 06. Voorstel van Cercle wordt weggestemd. Het voorstel van Cercle Brugge om een competitie met 18 clubs te organiseren, heeft het zoals verwacht niet gehaald. Het idee van Cercle kreeg niet de nodige meerderheid van de stemmen.

Er waren 30 van de 44 mogelijke stemmen nodig om het voorstel van Cercle erdoor te krijgen. De G5-clubs hebben elk 3 stemmen, de K11-teams hebben elk twee stemmen en de 1B-ploegen hebben 1 stem.

12:22 12 uur 22. Het plan van Cercle Brugge: stemming in de namiddag? Er zal vandaag sowieso gestemd worden over het competitieformat, al is er niet alleen over de invulling discussie, maar ook over de modaliteiten.

Welk percentage is nodig om over te gaan tot een hervorming? Gaat het over een meerderheid van 80 procent? Volstaat een tweederdemeerderheid? En wordt er überhaupt een van die percentages bereikt?

Vincent Goemaere (Cercle Brugge): "Of Mannaert de G5 verzwakt in het voordeel van de kleine clubs? Goeie vraag"

11:41 11 uur 41. De mail van Vincent Mannaert was duidelijk. Hij geeft een signaal dat het moet veranderen en dat is mooi. Dat is de juiste aanpak. Het is heel jammer dat hij niet in het bestuur zal zitten, want je hebt sowieso grote clubs nodig om het Belgische voetbal te besturen. Hij was een waardige kandidaat om dat te doen. Maar ik hoop dat iedereen zijn signaal goed gelezen en begrepen heeft. Vincent Goemaere (voorzitter Cercle Brugge).

David Meekers (STVV): "Uitspraak van BMA over Waasland-Beveren beïnvloedt de zaak"

11:34 11 uur 34. De beslissing van Vincent Mannaert? Ja, ik was toch wel verrast. Ik hoopte dat hij zich kandidaat zou stellen voor de raad van bestuur, maar zijn mail spreekt boekdelen. Al zullen we in de Pro League nog gebruik kunnen maken van zijn kennis en ervaring. David Meekers (voorzitter STVV).

11:22 11 uur 22. Raad van bestuur. Het competitieformat, het tv-contract, allerhande procedures en hangijzers... Er zijn genoeg punten op de agenda van deze vergadering, maar de verkiezing van de raad van bestuur bij de Pro League is een van de hoofdpunten van vandaag.

De mandaten van voorzitter Peter Croonen (RC Genk) en Philippe Bormans (CEO Union) lopen door, maar voor de 8 overige zitjes zijn 12 kandidaten. Er zullen straks dus 4 verliezers zijn.



Wie aast op een postje? Michel Louwagie (AA Gent), Mehdi Bayat (Charleroi) en Eddy Cordier (Zulte Waregem) zijn herverkiesbaar.

Alexandre Grosjean (Standard), ­Karel Van Eetvelt (Anderlecht) en Ronny Verhelst (KV Kortrijk) willen de plaats innemen van hun voorgangers Bruno Venanzi, Marc Coucke en Joseph Allijns.

Sven ­Jaecques (Antwerp), ­Walter Damen (Beerschot), Peter Willems (OHL), David Meekers (STVV), Paul ­Allaerts (Moeskroen) en Vincent Goemaere (Cercle) zijn nieuwe kandidaten.

11:21 11 uur 21. Vincent Mannaert (Club Brugge) liet de overige profclubs weten dat hij geen kandidaat meer is voor de raad van bestuur.

11:16 11 uur 16. TV-contract. Eleven Sports doet morgen (woensdag) zijn plannen uit de doeken over het komende voetbalseizoen. De nieuwe rechtenhouder van de Jupiler Pro League zou elke wedstrijd in 1A een apart slot geven, waardoor er dus geen overlappingen meer zouden zijn.

Het is overigens ook nog altijd niet volledig duidelijk hoe (lees: via welke providers) de matchen tot in de huiskamer bij de voetbalfans zullen geraken. Ook dat dossier ligt vandaag op tafel.

11:08 11 uur 08. Wat met voorstel van Cercle Brugge? De voorbije weken was Cercle Brugge een van de bedrijvigste leerlingen van de klas. Cercle-preses Goemaere stuurde vorige week nog een nieuw voorstel de wei in: hij wil 18 ploegen in 1A (met Beveren, OHL en Beerschot), ingekorte play-offs en 8 teams in 1B.

Er zal vandaag gestemd worden over het voorstel, maar het plan lijkt niet over de noodzakelijke meerderheid te zullen beschikken.

10:49 10 uur 49. Terug naar 15 mei. In het gekissebis van de voorbije weken werd steevast verwezen naar 15 mei. Maar wat had de Pro League die dag nu ook weer beslist?

Club Brugge werd uitgeroepen tot kampioen na 29 speeldagen, Waasland-Beveren was het kind van de rekening. De degradant trok daarop de juridische kaart, maar ving bot bij de Belgische Mededingingsautoriteit. De procedure bij het BAS heeft nog altijd geen uitspraak gekregen.

Beerschot en OH Leuven kunnen de plaats van Waasland-Beveren nog innemen, maar moeten hun return in de promotiefinale nog spelen. Dat zal op 2 augustus gebeuren.

En wat met volgend seizoen? 1A bestaat uit 16 teams, die na 30 speeldagen ingekorte play-offs zullen spelen (1-4 en 5-8 in aparte play-offs). 1B wordt gevormd door 8 teams, maar de winnaar zal bekend zijn na de reguliere competitie.

Of al die beslissingen nog overeind blijven, komen we (normaal gezien) vandaag te weten.

Jupiler Pro League OVERZICHT: Dit heeft de Pro League beslist in de Algemene Vergadering

10:46 10 uur 46. Of ik een pittige vergadering verwacht? Wij hebben altijd interessante bijeenkomsten. Stijn Van Bever (woordvoerder Pro League).

10:43 10 uur 43. De Pro League steekt vandaag de koppen bij elkaar in Diegem. Door de coronacrisis werden de voorbije overlegmomenten telkens met een videoconferentie gehouden, vandaag kunnen de leden weer samenkomen en een "fysieke" vergadering organiseren.

09:18 09 uur 18. Wat wordt er besproken? De agenda is vandaag goed gevuld. Staan onder meer op het programma:

- De modaliteiten van het tv-contract met Eleven Sports, zoals bijvoorbeeld de uren van de wedstrijden. Elke match zou op een ander tijdstip beginnen.

- Het geschil met Waasland-Beveren en een mogelijke stemming over een andere competitieformule met 18 ploegen. Cercle Brugge pleit voor de weg van de minste weerstand en een competitie met 18 clubs.

- Beerschot wil graag verduidelijking bij een aantal beslissingen van de vorige vergaderingen en hekelt ook de beslissing om geen solidariteitsbijdragen toe te kennen aan clubs die een juridische procedure aanspannen tegen de Pro League. Beerschot wil graag een onafhankelijk bestuur aanstellen.

- Een stemming over de samenstelling van een nieuwe raad van bestuur. Vier vertegenwoordigers van de G5 (de 5 grootste clubs) en vier vertegenwoordigers van de K11 (de 11 kleinere clubs) moeten verkozen worden. Alleen 1B-vertegenwoordiger Philippe Bormans van Union en voorzitter Peter Croonen (Genk) blijven op post.

Jupiler Pro League Club Brugge heeft geen trek meer in raad van bestuur Pro League