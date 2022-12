Van der Poel klaar voor sneeuwpret in Val di Sole: "Verraderlijk parcours"

clock 10:42 10 uur 42.

Rentree Gianni Vermeersch. Uitgerekend in de sneeuw duikt Gianni Vermeersch voor het eerst dit seizoen opnieuw het veld in. De 30-jarige wereldkampioen gravel stond vorig seizoen niet aan de start in Val di Sole en wou de sneeuwpret nu niet missen.

clock 10:04 10 uur 04. Aan het parcours werden enkele kleine wijzigingen aangebracht in vergelijking met de eerste editie van vorig jaar. Er zijn twee extra sneeuwheuvels en het parcours ligt dichter bij het bos, waardoor het nog iets technischer crossen is. . Aan het parcours werden enkele kleine wijzigingen aangebracht in vergelijking met de eerste editie van vorig jaar. Er zijn twee extra sneeuwheuvels en het parcours ligt dichter bij het bos, waardoor het nog iets technischer crossen is.

clock 10:03 10 uur 03. Ik voel me goed, maar dit is een andere omloop dan we gewend zijn. Het is een verraderlijk parcours, zeker met de verse sneeuw. Mathieu van der Poel. Ik voel me goed, maar dit is een andere omloop dan we gewend zijn. Het is een verraderlijk parcours, zeker met de verse sneeuw. Mathieu van der Poel

