Toprenster Fem van Empel knalt tegen paaltje in Val di Sole, maar breekt niets

Vorig jaar beleefde Van Empel nog een droom in Val di Sole, waar ze haar eerste overwinning ooit in de Wereldbeker veroverde. Dit jaar werd het een nachtmerrie.

Al tijdens de opwarming knalde Van Empel tegen een paaltje en bleef ze enkele minuten op de grond zitten. Toch kon de leidster in de Wereldbeker van start gaan.

Maar niet veel later sloeg het noodlot weer toe: opnieuw kwam ze in botsing met een paaltje. De Nederlandse schreeuwde het uit van de pijn en werd met een draagbaar afgevoerd.

Even werd er gevreesd voor een zware blessure, maar ploegleider Tom De Kort kwam snel met geruststellend nieuws.

"Het was vast en zeker schrikken", vertelde hij. "Als een renner blijft liggen, is het nooit goed. Het was een serieuze valpartij en Fem was aan het krijsen van de pijn."

"De hulpdiensten vreesden even voor een beenbreuk, maar gelukkig ziet het er goed uit. De dokters hebben alles gecontroleerd en hebben haar wat pijnstillers gegeven. Ze kon haar voet en knie bewegen en kon uiteindelijk ook steunen op haar been."

"Morgen gaan we in Nederland voor de zekerheid toch nog een scan nemen om te controleren of het geen barst is. Maar waarschijnlijk is het "een paardenbeet", waarbij haar dijbeenspier geplet werd tussen het paaltje en haar bot. Dat is zeer pijnlijk."