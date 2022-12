Paul Herygers: "Wout van Aert op het niveau van Mathieu van der Poel? Het scheelt weinig"

De Wereldbeker-primeur op Ierse bodem is een voltreffer geweest. Paul Herygers zag veel "uitbundige crossliefhebbers" in Dublin, had niet verwacht dat Laurens Sweeck zijn leiderstrui zou consolideren en vreest voor de vrouwen die niet Fem van Empel of Puck Pieterse heten.

Vanuit het Ierse veld sprak reporter Renaat Schotte over "een legendarische cross". Cocommentator Paul Herygers knikte na de eerste Wereldbeker-veldrit in Dublin. "Dankzij de renners, het spektakel en het enthousiaste publiek", stelde Herygers. "Er werd aanvankelijk wat gemompeld over het parcours, uitgetekend door Vlaamse parcoursbouwers." "Men dacht dat het een moddercross zou worden zoals we in Dendermonde ooit gezien hebben. "Moeten we zo ver reizen voor dit?", werd gezegd." "Maar de renners zaten niet met hun knieën in de smurrie en er heeft niemand moeten lopen. Er zat variatie in het parcours." De toeschouwers konden alleszins smullen. "Zij waren uitbundig. En ik denk dat we elk jaar naar hier kunnen komen." "Maar het is wel een verre verplaatsing, zeker voor de verzorgers. Enkele uren in de auto en 19 uur met de boot. Maar het was hier heel tof."

"Wout van Aert is goed, jawel"

Wout van Aert won, maar een vod stak bijna stokken in de wielen. Paul Herygers legt uit: "Rechtshandige mecaniciens leggen hun vod - die wordt gebruikt voor het zadel en het stuur - op de nadarhekken die rechts staan." "Nu waren er enkele linkshandigen en zij moesten knokken, want het was druk. Met hun natte fiets rennen ze dan naar hun plaats en dan poetsen ze nog terwijl de renners op komst zijn." Die vod hinderde Van Aert uiteindelijk bij de passage, maar de Belgische kampioen liet zich niet uit zijn lood slaan en won na een remonte en nog enkele foutjes. "Ik zal niet zeggen dat hij al het niveau van Mathieu van der Poel haalt, maar het scheelt weinig." "Van Aert is goed, jawel. Hij kreeg natuurlijk een parcours voorgeschoteld dat loepzuiver was. Het was 100 procent zijn ding en het mocht zelfs nog iets zwaarder zijn."

Met een 2e plaats blijft Laurens Sweeck leider. Meer nog: hij loopt zelfs wat uit op Eli Iserbyt. "Dat had ik niet verwacht", zei Herygers nog. "Ik had aangestipt waar Sweeck voor Iserbyt zou eindigen en vandaag had ik iets anders in gedachten." "Sweeck is over de hele lijn goed, al had ik hem in Antwerpen beter verwacht. Vorige week kon hij niet duelleren met Van Aert en Michael Vanthourenhout. Dat was niet oké." "Dat er geen renner van Pauwels Sauzen-Bingoal op het podium staat? Ze moeten zich geen zorgen maken. Ze hebben mee de koers gemaakt. Iserbyt reed geweldig goed, hé."

"Van Empel en Pieterse rijden iedereen in de vernieling"