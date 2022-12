Tomas Van Den Spiegel: "Blijven werken om Wereldbeker én het veldrijden groter en beter te maken"

Aan het enthousiasme zal het zeker niet gelegen hebben. Vele Ierse supporters zagen dat Wout van Aert en Fem Van Empel te sterk waren afgelopen weekend in Dublin.

"Als je uit het niets een cross kan organiseren waar 8.000 mensen op afkomen, waar heel veel sfeer was en waar je van voelt dat het leeft, dan mag je de eerste editie zeker een succes noemen", reageert Tomas Van Den Spiegel opgetogen.

"De Wereldbeker is aan het groeien en we merken heel veel enthousiasme. We blijven verder werken om de Wereldbeker groter en beter te maken. Bijgevolg ook het veldrijden."

Of de cross in Dublin een vaste waarde wordt? Van Den Spiegel: "Na zondag is duidelijk dat er een basis gelegd is. De komende twee maanden wordt de kalender opgesteld naar volgend jaar toe."



Over het kanaal een cross organiseren vormt een uitdaging. "Het blijft nog altijd de bedoeling om naast Dublin ook een manche te organiseren in Engeland. Die mogelijkheid ligt nog altijd op tafel, maar het kan gerust een en-enverhaal worden."