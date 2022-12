Nummer 10 voor Fem van Empel: ze klopt Puck Pieterse na vettig titanenduel

Pieterse probeert in de laatste honderden meters om ervandoor te gaan, maar Van Empel riposteert haar. Ze werpt haar bril weg voor de sprint, maar zo ver komt het niet. Van Empel is al los nog voor de laatste rechte lijn.

14 uur 25. Van Empel wint! Pieterse probeert in de laatste honderden meters om ervandoor te gaan, maar Van Empel riposteert haar. Ze werpt haar bril weg voor de sprint, maar zo ver komt het niet. Van Empel is al los nog voor de laatste rechte lijn. .

Het is de wereldbeker "haasje over"

14 uur 16. Het is de wereldbeker "haasje over". Renaat Schotte.

clock 14:06

14 uur 06. En nu pakt Van Empel het commando weer over. Net op het moment dat we dachten dat Pieterse de sterkste was, pakt Van Empel het opnieuw over vooraan. Ze lonken naar elkaar. Het is een mooie tweestrijd. Nog 2 ronden. .