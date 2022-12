Van Aert haalt zijn gram: botst met paaltje, krijgt vod in wiel, maar pakt toch solo 1e zege in Dublin

Wout van Aert heeft in de Wereldbeker in Dublin zijn eerste overwinning van zijn prille veldritseizoen geboekt. Ondanks een botsing tegen een paaltje en een vod in zijn wiel kon de Belgische kampioen toch triomferen op Ierse bodem. Wereldbekerleider Laurens Sweeck deed als tweede een uitstekende zaak, wereldkampioen Tom Pidcock werd derde.

Ierland organiseerde voor het eerst een Wereldbekercross en dat smaakte naar meer: veel volk, echte crossomstandigheden en spektakel bij de vrouwen en de mannen.



In de modder en de koude verwachtten velen een onemanshow van Van Aert, die vorige week bij zijn eerste cross enkel Mathieu van der Poel voor zich moest dulden.



Maar de Belgische kampioen, gestart vanaf de derde rij, nam zijn tijd om op te schuiven. Het was Eli Iserbyt, die als een bezetene vertrok en 2 ronden op kop trok.



Pidcock en Van Aert zaten ondertussen vooraan, maar bij het begin van de derde ronde maakte die laatste een schuiver tegen een paaltje, waardoor hij naar de 10e plek werd gekatapulteerd.



Dat was het moment van Sweeck, die voor het eerst zijn neus aan het venster steekt en alleen op kop de wisselzone induikt. Met een kleine voorsprong op 11 anderen.



De koers bleef lang gesloten met 12 koplopers. Iets voor halfweg vond Pidcock, die met wat goede wil een thuisrace reed, dat genoeg. Hij kreeg 5 Belgen mee in zijn wiel: Sweeck, Vanthourenhout, Van Aert, Iserbyt en Adams.



Wat verder gaf de Britse wereldkampioen er nog een snok aan, Wout van Aert zag het gevaar en raakte met de Brit met zijn tweeën aan de leiding.

Maar nog bleef Van Aert niet gespaard: toen hij in de 5e ronde niet van fiets wisselde, kreeg hij een vod van een mecanicien van Michael Vanthourenhout in zijn achterwiel. Hoeveel pech kan je hebben?



Hij bleef evenwel lucide, liep snel terug om van fiets te wisselen en zette meteen de turbo aan om zijn 17 seconden achterstand goed te maken.



Op het einde van de 5e ronde hadden we weer 7 leiders, Van Aert had Van der Haar meegebracht.



In de zesde en voorlaatste ronde vond Van Aert het welletjes. Hij sloeg een kloof in de Horse Arena, de passage door het zand. Net ervoor verjoeg hij Iserbyt van de kop, erna lag de koers in een beslissende plooi.



Van Aert ging de slotronde in met 10 seconden op Sweeck en 19 op Van der Haar en Vanthourenhout. Pidcock kreeg het moeilijk, maar knokte zich toch nog naar de derde plaats.



Jens Adams, die als enige de dubbel maakte met Essen, waar hij gisteren tweede werd, eindigde knap zesde, voor Iserbyt.



Sweeck deed een goede zaak voor zijn Wereldbekerleiding met de tweede plek, tegen Wout van Aert was uiteindelijk geen kruid gewassen. De Belgische kampioen boekte zijn 14e Wereldbekerzege, evenveel als Eli Iserbyt.



Reacties van de podiummannen:

Laurens Sweeck kon leven met de uitslag, want op het einde van de rit was het een eerlijke uitslag: "Er waren veel verschillende mannen op kop, de posities wisselden voortdurend. Dat zorgde voor spanning. Voor mij wisselden de posities gunstig. Ik zat niet in het wiel toen Wout aanviel, harder rijden kon ik toen niet."



Ook hij was gewonnen voor de cross in Dublin: "Er was enorm veel sfeer, er was veel volk, de cross leeft hier wel, denk ik."

De race was heel lang spannend. "Het was vreemd", vond ook Tom Pidcock. "De kopgroep was zo groot. Er was niet echt een plaats om het verschil te maken. Dat was niet wat ik verwachtte. In de laatste ronde heb ik geknokt voor het podium."



Op een gegeven moment leek Pidcock zijn slag te zullen slaan: "Ik wilde harder rijden, maar dat ging niet. Ik begreep niet echt waarom dat niet ging. Mijn tempo was de hele tijd hetzelfde, de groep bleef zo ook groot."



De Brit sloot af met één woord voor het publiek: "Fantastisch!"