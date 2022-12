Van Aert viert met verduivelde vod: "Ze probeerden alles, maar zelfs dat kon me niet afstoppen"

"Ik heb mezelf in de wedstrijd moeten vechten, na een matige start. Toen ik me dan beter voelde, had ik een technisch probleem (de vod, red.) , maar gelukkig kwam het nog goed. Ik heb nog nooit een cross in Ierland verloren, daar ben ik trots op", grapte hij.

Het had heel wat voeten in de aarde, maar ondanks een botsing met een paaltje en een vod die in zijn achterwiel sukkelde, triomfeerde Van Aert zondag in Dublin. "Het was een heel lastige race voor mij. Vooral mentaal", reageerde hij achteraf.

Ik had gelukkig snel in de gaten dat er achteraan iets blokkeerde. Het was een geluk dat het in de materiaalzone gebeurde, zo blijf ik in koers

"Ze probeerden me op alle mogelijke manieren af te stoppen, maar het is toch niet gelukt", lachte Van Aert. "Ik had gelukkig snel in de gaten dat er achteraan iets blokkeerde. Het was een geluk dat het in de materiaalzone gebeurde, zo blijf ik in koers."



Door het voddenverhaal zal de cross in Dublin lang herinnerd worden. Krijgt het kleinood een speciale plaats in Van Aerts huis? "Mijn kelder is een mini-museum, maar ook een rommelkot", knipoogde hij.