Puck Pieterse blinkt uit in Val di Sole, Fem van Empel valt uit in de sneeuwcross

De 25-jarige Italiaanse opende de sneeuwcross met een raketstart. Lang kon de nummer 3 van het WK de eerste plaats niet vasthouden. Persico had alle moeite van de wereld om recht te blijven in de bochten.

Fem van Empel knalt op een paaltje

Fem van Empel moest opgeven in Italië. In de opwarming was de nummer 1 in de Wereldbeker tegen een paaltje geknald, tijdens de wedstrijd overkwam het haar weer.

Na een mindere start was Van Empel op achtervolgen aangewezen in de sneeuw. Toen ze twee rensters wilde inhalen, verloor ze de controle over haar stuur en botste opnieuw op een paaltje.

Van Empel greep naar haar dijbeen en kermde van de pijn. Ze verliet het parcours op een brancard, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.