Waar reiken de mogelijkheden van Fem van Empel bij Team Jumbo-Visma? "Op de weg moet ze alles nog ontdekken"

De carrière van Fem van Empel zit in een stroomversnelling. Een jaar geleden plukte de Nederlandse in Val di Sole haar bos bloemen in een topcross.





Dit jaar is Van Empel helemaal op toerental. Ze is leidster in de Wereldbeker en raapt de ene zege na de andere op.



Lieselot Decroix (coach Team Jumbo-Visma) kijkt dan ook enorm uit om vanaf 1 januari samen te werken met Van Empel.

"Fem is natuurlijk een heel groot talent", vertelt Decroix. "De bedoeling is om haar rustig te laten ontbolsteren en ervoor te zorgen dat we haar goed kunnen bijstaan op alle vlakken."

"Om haar eigen dromen en ambities te ondersteunen in de cross, maar ook verder op de weg en in het mountainbiken."

De Nederlandse gaat door in de cross tot na het WK in Hoogerheide. Daarna verschuift de focus naar de weg. "Daar heeft ze nog alles te ontdekken. Het is vooral ervaring opdoen en haar niet direct hoge verwachtingen opleggen."

"Eerst moet Fem na haar crossseizoen goed de tijd nemen om opnieuw rustig op te bouwen. Ze zal dus niet in elke belangrijke wegkoers aan de start komen."