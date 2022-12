Ook Eli Iserbyt verlaat Val di Sole op brancard, maar zonder breuken

Eli Iserbyt overwoog al om niet te starten op Italiaanse bodem, omdat zijn rugproblemen opnieuw opspeelden. De West-Vlaming heeft al meer dan een maand last van zijn rug en de cross in Dublin had hem opnieuw pijn bezorgd.

Toch besloot Iserbyt om aan de start te verschijnen in Val di Sole, maar in de 6e ronde liep het mis. Hij viel hard op zijn linkerknie en werd op een brancard afgevoerd.

Een uurtje na de cross kwam zijn ploeg met goed nieuws: Iserbyt heeft niks gebroken. Zien we hem op tweede kerstdag weer aan de start in Gavere?

Bij de vrouwen had ook zijn ploeggenote Fem van Empel eerder al op die draagbaar gelegen na een botsing met een paaltje. Ook zij verlaat Italië zonder breuken.