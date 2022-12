Sneeuwruimer Michael Vanthourenhout veegt tegenstand weg in Val di Sole, Van der Poel pas 8e

Daar is Mathieu van der Poel. De crosskampioen vond zijn draai niet op de sneeuw en finisht als 8e, op meer dan 3 minuten van de winnaar.

15 uur 31. Van der Poel 8e. Daar is Mathieu van der Poel. De crosskampioen vond zijn draai niet op de sneeuw en finisht als 8e, op meer dan 3 minuten van de winnaar. .

15 uur 29. 3e plaats voor Zwitserland. Kevin Kuhn is door het dolle heen. De 24-jarige Zwitser blijft Laurens Sweeck voor en mag mee het podium op iun Italië. .

15 uur 28. FINISH: Vanthourenhout triomfeert, wheelie Vandeputte. Finito! Michael Vanthourenhout zet de sneeuwcross op zijn palmares na een knappe solo. Een halve minuut later viert Niels Vandeputte zijn tweede plaats met een wheelie. .

15 uur 26. Van der Poel moet nog een positie prijsgeven. Ronhaar neemt de 7e plaats over. .

15 uur 25. De eerste (Vanthourenhout) en de tweede plaats (Vandeputte) liggen vast. Maar wie finisht als derde? Kuhn of Sweeck? .

15 uur 24. Mathieu van der Poel zal geen 3e zege boeken dit seizoen. Hij gaat de slotronde in op bijna 3 minuten van Michael Vanthourenhout. De Nederlander is op weg naar de 7e plaats. .

15 uur 15. Van der Poel op meer dan 2 minuten. Mathieu van der Poel heeft zijn dagje niet. Zijn snelste ronde is 20 seconden trager dan die van Michael Vanthourenhout. De Nederlander ligt in 7e positie, op meer dan 2 minuten van de leider. .

15 uur 14. Koeienbellen en kettingzagen. De sfeer in Italië lijkt sterk op die van een mountainbikewedstrijd. Toeschouwers moedigen de renners aan met koeienbellen. Er is zelfs een fan die zijn motorzaag (zonder blad) laat brullen. .

clock 15:04

opgave Eli Iserbyt. Eli Iserbyt had de 3e plaats in de knip, maar een val verpest zijn wedstrijd. De nummer 2 in de Wereldbeker vraagt medische assistentie en geeft op. . 15 uur 04.