Europees kampioen Michael Vanthourenhout beloond met nieuw contract: "Ik voel me hier goed"

Michael Vanthourenhout ontpopte zich dit seizoen tot prijzenpakker. De 28-jarige crosser presteerde ook erg regelmatig en won al vier wedstrijden.

In november was hij de beste op het Europees kampioenschap in Namen en de veldritklassieker in Overijse. Vroeg in het seizoen won hij ook al in Kruibeke en Meulebeke.

Vanthourenhout rijdt al zijn hele profcarrière voor de ploeg van manager Mettepenningen. "Ik voel me goed in deze ploeg", reageerde hij.