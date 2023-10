Sanne Cant maakt vanmiddag haar rentree in de Druivencross

De vrouwen spelen vanmiddag een spelletje een tegen allen. Zonder Puck Pieterse en Shirin van Anrooij - zij nemen rust - is wereldkampioene Fem van Empel de grote favoriete voor de druiven. Sanne Cant maakt haar rentree in Overijse. De Belgische kampioene won de Druivencross een keer: in 2014, voor Pauline Ferrand-Prevot en Sophie de Boer.

10 uur 50. De Moeder der Crossen live vanaf 13.40 uur. Vandaag crossen we in Overijse. Na 23 jaar keert de Moeder der Crossen terug naar de Superprestige, het oudste regelmatigheidscriterium van het land. Om 13.40 uur springen de lichten op groen voor de vrouwen. Wereldkampioene Fem van Empel is topfavoriete in Overijse, Belgisch kampioene Sanne Cant maakt haar rentree. De mannen beginnen om 15.10 uur aan hun Druivencross. U kunt de wedstrijden live volgen via Sporza: op deze pagina en in Sporza op Radio 1. .