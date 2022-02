Volg straks LIVE: Wie doet wat aan Lucinda Brand in Gavere?

10:52

10 uur 52. Spannende strijd om plaats 2. Vandaag is vooral de strijd om de tweede plaats (en bijhorend prijzengeld) nog interessant. De voorsprong van Brand op eerste achtervolgster Denise Betsema is 7 punten, dat lijkt geruststellend. De kloof tussen Betsema en Annemarie Worst is dan weer maar 1 punt (79 vs. 78). Hoe ziet het Nederlandse podium er na vandaag uit? .