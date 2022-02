Dat veldrijden een televisiesport is, weten we al langer dan vandaag. Maar het kan altijd nog een stukje dynamischer: tijdens de Superprestige-veldrit in Gavere schakelde rechtenhouder Play Sports een drone in. Die vloog mee met koploper Lucinda Brand en liet de kijkers hijgen in de nek van de Europese kampioene. Voor eventjes toch, want de UCI greep in en haalde de drone uit koers. "Doodzonde", oordeelde commentator Renaat Schotte.