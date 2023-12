LIVE: Wout van Aert pendelt met de fiets naar Mol: "Ik ben benieuwd en zal veel wijzer worden"

Wout van Aert heeft de benen dus al even kunnen strekken vanuit zijn woonplaats. "Met rugwind: geen straffe prestatie, hoor", grapte hij.



"Het is altijd leuk om de confrontatie met Mathieu aan te gaan", zegt hij over het duel van straks. "Ik ben zelf ook heel benieuwd."



"Ik kan er nu nog weinig over zeggen. In Herentals zag Mathieu er wel supersterk uit. Ik zal vandaag veel wijzer worden."



"Ik weet niet waar ik sta na enkele hectische dagen, maar vorig jaar won ik hier na een gelijkaardige voorbereiding."