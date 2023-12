Meteen meer dan een minuut verschil tussen Van der Poel en Van Aert: "Ik had hier rekening mee gehouden"

Er stond geen maat op Mathieu van der Poel in Mol. De Nederlandse wereldkampioen zette iedereen meteen op zijn nummer, zelfs Wout van Aert moest eraan geloven met een achterstand van een minuut en zestien seconden. Uiteindelijk bleven er ook maar 10 renners over in koers. "Ik ben alvast blij dat ik zelf binnen de tijd was", erkende Van Aert zijn meerdere met een kwinkslag.

Dat ze meteen één en twee gingen zijn, had iedereen durven te voorspellen. Dat Mathieu van der Poel met een minuut en 17 seconden voorsprong op Wout van Aert ging winnen, is dan weer een onverhoopt statement van de Nederlander. "Dat duel leeft meer bij de mensen dan bij ons, denk ik", legt Van der Poel uit na de finish. "Wout heeft zelf ook al aangegeven dat hij deze winter erbij neemt om zich voor te bereiden op wat later in het seizoen nog komt. Ik vind dat slim en logisch in zijn geval. Maar ik sluit zeker niet uit dat hij het me nog lastig zal maken dit seizoen."

Het was een kort en snel rondje, dan passen ze die 80%-regel sneller toe. Mathieu van der Poel

Vooral in het zandstroken van de Zilvermeercross stoof de Nederlandse wereldkampioen van iedereen weg. "Dat was mijn tactiek: een goed tempo vinden in de tussenstroken - zonder over de schreef te gaan - en dan foutloos doortrekken in het zand. Dat lukte me ook en dan zie je dat het snel kan gaan."

Zo snel dat er maar 10 van de 61 deelnemers overbleven na tien ronden. De rest werd uit koers gehaald om niet in de weg te rijden van de Nederlandse pletwals. "Dat is wel weinig, inderdaad", klonk het ook bij de regenboogtruidrager met wat verbazing. "Maar goed, het was een kort en snel rondje. Dan passen ze die 80%-regel sneller toe. Ik heb me vandaag alvast geamuseerd."

Lang hebben de twee niet zij aan zij kunnen rijden.

Verrassing voor Van Aert?

Wout van Aert was degene die Van der Poel nog het langst kon volgen, maar ook hij moest er al na amper 20 minuten aan geloven. "Ik had liever wat langer met hem gestreden, maar het zat er vandaag gewoon niet in. Ik ben best tevreden met deze prestatie, maar ik was gewoon nog niet in staat om weerwerk te bieden", klonk het eerlijk bij onze landgenoot. "Ik had hier wel rekening mee gehouden, eigenlijk. Daarom voel ik ook weinig ontgoocheling momenteel."

Ik was alvast blij dat ik zelf binnen de tijd was. Wout van Aert