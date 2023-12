Na regen komt modder én zonneschijn voor Sanne Cant: ze wint haar eerste van het seizoen in Loenhout

Met twee 4e plaatsen en een 5e plek was ze de laatste weken heel dicht bij het podium gekomen, maar steeds was het net niet voor Sanne Cant.



In Loenhout - zonder de Nederlandse omnivoren aan de start - maakte de Belgische kampioene kans op meer. Veel meer. "Maar de veldritten waar je het meeste kans maakt, zijn het moeilijkst om te winnen", bleef Cant op haar hoede.



Ploeggenote Manon Bakker en de Tsjechische Kristyna Zemanova waren haar grote uitdagers. In de eerste ronde was het even op de tanden bijten voor Cant, maar met haar technische ervaring kon ze het verschil maken.



Op een modderstrook gaf ze eerst Bakker een dreun, op exact dezelfde plek schudde ze Zemanova definitief af. Cant gaf haar eerste zege van het seizoen niet meer uit handen en kwam euforisch over de streep.



Ze had er 2 jaar en 2 maanden op moeten wachten, maar Cant heeft eindelijk nog eens een cross gewonnen los van het Belgisch kampioenschap. In de coulissen brak ze dan ook in tranen uit na een welverdiende zege.