Sanne Cant ontroerd na zege na ruim 2 jaar wachten: "Dit doet heel veel deugd"

Na 2 jaar en 2 maanden heeft Sanne Cant nog eens van de overwinning kunnen proeven in een gewone veldrit. De Belgische kampioene was dan ook dolblij. "Ik besef dat mijn grootste concurrentes niet aan de start stonden, maar ik heb toch maar mooi gewonnen", zei ze.

Op de Belgische kampioenschappen is Sanne Cant een zekerheid op succes, maar voor een overwinning in een gewone cross moesten we al terug naar Meulebeke in oktober 2021.



2 jaar en 2 maanden later is het nog eens prijs voor de 14-voudige Belgische kampioene. "Het was lang geleden dat ik een cross had gewonnen, dus dit doet dan ook heel veel deugd."

"Ik wilde graag winnen, maar ik was een van de weinigen die drie veldritten na elkaar reed. Ik stond dan ook met twijfels aan de start, want het was gisteren best laat na de cross in Diegem."



"Ik kon ook niet meer naar de masseur gaan, dus ik moest het doen met de benen die ik had. Door de regen was het ook van een snelle cross in een lastige cross veranderd. Maar ik heb mijn eigen ding kunnen doen."