Alison Van Uytvanck breit vervolg aan sterke Belgische start in het dubbelspel

Voor de Amerikaanse Danielle Collins was het een baaldag. In het enkelspel verloor de finaliste van de afgelopen Australian Open tegen haar landgenote Shelby Rogers en in het dubbelspel slaagde ze er aan de zijde van de Kazakse Joelia Poetintseva niet haar blazoen op te poetsen.

Alison Van Uytvanck had de handen in elkaar geslagen met de ervaren Roemeense dubbelspeelster Monica Niculescu, ooit finaliste op Wimbledon. Aanvankelijk was het nog wat zoeken tegen de tandem Collins/Poetintseva, maar na de eerste set walste de Belgisch-Roemeense combinatie voorbij hun opponenten.

In de volgende ronde neemt Van Uytvanck het op tegen de Amerikanen Cori Gauff en Jessica Pegula, het 8e reekshoofd. Gauff elimineerde Van Uytvanck eerder dit toernooi in het enkelspel.