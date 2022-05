Zanevska en Zimmermann nemen hun eerste horde in dubbelspel Roland Garros

In het enkelspel ging Zanevska maandag onderuit na twee korte sets tegen de Chinese Zheng, in het dubbelspel kon de Belgische nummer 62 van de wereld in het enkelspel revanche nemen aan de zijde van Kimberley Zimmermann, de nummer 76 van de wereld in het dubbelspel.

De Belgen begonnen uitstekend tegen Katarzyna Kawa en Tereza Mihalikova, een Pools-Slowaaks duo, en pakten vlot de eerste set met 6-1. In de tweede set draaiden Kawa en Mihalikova de rollen om: 6-3.

In de beslissende derde set gingen de Belgen al snel door de opslag van hun tegenstanders. De toon was meteen gezet voor een vlotte setwinst, want na nog een break stond uiteindelijk een 6-1-setwinst op het bord.

Zanevska en Zimmermann staan zo in de tweede ronde van Roland Garros, voor beide speelsters een primeur. In die tweede ronde wacht er vrijdag wel een pittig duo: de Nederlandse Demi Schuurs en de Amerikaanse Desirae Krawczyk, de vijfde reekshoofden in Parijs.