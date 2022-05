Elise Mertens plaatst zich met dubbelpartner Koedermetova voor 2e ronde

Als nummer 2 van de wereld in het dubbelspel begon Mertens woensdag als een van de favorieten aan het dubbelspel op Roland Garros, samen met haar dubbelpartner Koedermetova, de nummer 4 op de dubbelranking.

Maar in hun eerste ronde tegen het Kroatisch-Amerikaanse duo Petra Martic-Shelby Rogers, de nummers 69 en 55 van de wereld, liep het in set één niet van een leien dakje.

Na een gelijkopgaande set moest een tiebreak beslissing brengen. Daarin trokken Mertens en Koedermetova met 7-2 vlot aan het langste eind. Zo vlot als de tiebreak verliep ook set twee. Martic en Rogers konden geen spelletje meer winnen: 6-0.

Mertens plaatst zich zo voor ronde twee in het dubbelspel. In het enkelspel staat de beste Belgische tennisster al in de derde ronde, na een walk-over in ronde twee door het afzeggen van haar tegenstandster Marie Bouzkova.

Eerder vandaag plaatste ook Maryna Zanevska en Kimberley Zimmermann zich al voor de tweede ronde in het dubbelspel.