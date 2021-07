Van Uytvanck maakt set achterstand nog goed en schakelt topspeelster Kvitova uit

In de aanvangsfase van de partij haalden beide speelsters al meteen een goed niveau. Van Uytvanck probeerde in het 3e spelletje om al meteen door de opslag van Kvitova te gaan, maar ze slaagde er niet in om een breakkans te verzilveren.

Kvitova had minder nodig en ging even later wel door de opslag van onze landgenote: 4-2. Kvitova leek nadien door te stomen naar setwinst, maar Van Uytvanck wiste haar achterstand toch nog uit.



De late comeback van onze landgenote mocht uiteindelijk niet baten, de Tsjechische profiteerde van enkele foutjes en haalde met 7-5 de openingsset toch binnen.